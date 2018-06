El CaixaForum retrocedeix a l'antic Egipte

El CaixaForum Barcelona retrocedeix a l'antic Egipte i explora tres mil anys de la vida dels faraons. Amb la intenció d'acostar el visitant a la vida real i al poder dels monarques, l'equipament cultural ha coorganitzat amb el British Museum l'exposició 'Faraó. Rei d'Egipte' amb 164 peces provinents de l'entitat britànica de gran valor museístic. Treballs d'orfebreria, estàtues monumentals i relleus de temples formen la mostra presentada aquest dijous i que es podrà veure fins al 16 de setembre. Aquesta és la tercera col·laboració entre ambdós museus. "No volíem mostrar només el glamur dels faraons", ha explicat la comissària en cap, Marie Vandenbeusch, que ha planificat la mostra per "dissipar les idees preconcebudes" de què significava ser el monarca d'un imperi com l'egipci. Una indagació en el llenguatge visual que envoltava aquests monarques amb seccions temàtiques que exploren el seu caràcter com a intermediari entre les divinitats i la població i les relacions diplomàtiques, de comerç i conflictives amb les potències els envoltaven.

Els faraons van governar des del 3000 aC, aproximadament, fins a la conquesta romana, l´any 30 aC. "El visitant modern no té present aquest gran lapse de temps. Cleòpatra està més a prop nostre que de les piràmides", ha recordat el comissari Neal Spencer. Per contra, els habitants de l'imperi sí que n'eren conscients, tal com mostren les moltes referències de les peces mostrades a períodes anteriors del regnat. "En alguns casos, el monarca podia reinterpretar la història i provar d'esborrar el llegat d'algun faraó concret", ha explicat l'expert.

Tenint en compte la durada de les dinasties faraòniques, l'exposició s'organitza temàticament per tal d'oferir una perspectiva de la dimensió divina, del paper administratiu, la vida familiar, el rol militar i la mort del monarca. A través de les estàtues i els monuments els faraons construïen les seves identitats, projectant una imatge idealitzada d'ells mateixos.

És especialment important la noció religiosa que s'associava el faraó. "Eren centenars els déus als quals es retia culte a l'antic Egipte i es creia que tots mantenien un vincle amb el faraó", ha dit la comissària. Una d'aquestes divinitats és Hathor, la qual es pot veure representada a la mostra en un capitell de granit vermell de grans dimensions que data del 850 aC. "El rei no era únicament una figura sobirana que governava i administrava el país, el monarca era un intermediari entre la població i les divinitats i aquest fet es mostrava en les seves representacions perquè era el fonament del seu poder", ha detallat Vandenbeusch. La realitat, no obstant això, era molt més "complexa", ha avisat la conservadora del British Museum.

En aquest sentit, la mostra presenta també objectes menys habituals: les incrustacions de colors que es feien servir per decorar el palau d'un faraó, l'arc de fusta d'un dels comandaments militars del monarca, un papir que deixa constància d'un robatori en un temple, les missives gravades en escriptura cuneïforme sobre tauletes d'argila que donen fe de la intensa activitat diplomàtica entre Egipte i Babilònia.

Entre les figures més emblemàtiques de l'exposició destaquen la figura del déu falcó Re-Haractes, un cap del faraó Tutmosis III de limolita verda, unes rajoles del palau de Ramesses III o un bust de marbre d'Alexandre el Gran.

D'altra banda, 'Faraó. Rei d'Egipte' es fa ressò del fet que el model reial dels faraons va ser adoptat també per governants, grecs, romans i nubis. Alguns reis d'origen grec, per exemple, adoptaven la iconografia faraònica, tal com mostra una de les tres peces que donen la benvinguda al visitant, 'Estàtua inacabada d'un faraó ptolemaic'. Al seu costat, es pot contemplar l'escultura de Seti II, trobat al Temple de Mut, a Karnak, i una de les més "especials" per Vandenbeush. "És una estàtua de mida real, una de les més ben conservades d'aquesta mida, feta amb una tècnica meravellosa", ha assegurat.

Fidel a l'objectiu de fer accessible la mostra a tots els públics, l'Obra Social la Caixa ha inclòs un espai educatiu en el qual es pot passejar per un paisatge egipci i escollir i vestir el faraó amb els elements de poder i prestigi.