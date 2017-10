Possiblement el conte més famós d'Ernst Theodor Amadeus Hoffman (1776-1822), Trencanous i el Rei dels Ratolins és la història d´una xiqueta, Marie Stahlbaum, que veu com, la nit de Nadal, els joguets cobren vida i s´enfronten a un ésser paorós, un rosegador de set caps que ha sorgit del terra del saló, ara convertit en cruent camp de batalla. L´exèrcit de ninots està dirigit per Trencanous, l´homenet de fusta amb casaca roja i somriure captivador que ha robat el cor a Marie; durant el combat, la nena es talla amb un vidre i cau desmaiada. A partir d´aquest moment, la narració es mou entre el deliri i la imaginació de la criatura enfebrada i la realitat: la veu del padrí, el magistrat Drosselmeier, que, durant la convalescència, conta la història de la princesa Pirlipat; hi ha, doncs, una complicitat entre l´adult –individu gens afavorit que «portava un gros pedaç negre allà on hauria d´haver estat l´ull dret»– i l´infant, relació, tanmateix, gens complaent: el padrí crea sofisticats aparells amb moviment per als fillols, que, de vegades, els menyspreen ostentosament. Un univers de fantasia amb escenes terrorífiques que mostra la capacitat de Hoffman de «posar al descobert el món dels esperits, de revelar la vida de les coses inanimades, de treure a la llum els fils ocults que mouen l´home feliç i inconscient», com digué Ludwig Börne.

És precisament aquest to entre infantil i grotesc el que recrea Maria Tarragó en unes il·lustracions estilitzades –amb la pertinent rigidesa d´una titella– i amb elements que remeten a una altra època: sanefes en la part superior de les pàgines i trames a les parets, als vestits i al brancatge que envolta un riu d´aigües rosades. El treball de Tarragó i de l´editor, juntament amb la traducció de Josep Palet, fan d´aquest volum una joia.

A partir de 7 anys Autor: HOFFMANN, E. T. A. Trad / Adap : Josep Palet Il·lustrador: Maria Tarragó Editorial: SD Edicions Pàgines: 144