Blanca Busquets explora les relacions entre pares i fills amb la novel·la «La fugitiva»

L'escriptora Blanca Busquets (Barcelona, 1961) ha presentat la novel·la 'La fugitiva' (Edicions Proa). L'obra se centra en les relacions entre els pares i els fills i explica la història de la Mireia, una senyora de 90 anys, que trencada per una situació viscuda quan era petita, trasllada al seu entorn el seu dolor i només s'entén amb la seva neta. La protagonista de la novel·la fuig de les circumstàncies que l'han portat a ser com és i es considera una "supervivent", per això al llarg de la història, menysté als personatges que l'envolten. "La Mireia sap que no podia comptar ni amb la seva pròpia mare i tira endavant tot i concloure que el que li ha passat no ho superarà", ha explicat l'autora Blanca Busquets.

Durant la roda de premsa de presentació de la novena novel·la de la també periodista, s'ha explicat que amb 'La fugitiva' es reprenen personatges que ja s'havien vist en l'obra 'Jardí a l'obaga'. Tot i que l'autora ha assegurat que "no creu" amb els personatges dolents, en aquesta ocasió presenta a una dona d'edat avançada que viu sola en un pis de Sarrià després de veure passar la seva vida. "La Mireia poc a poc es va trencant i arriba un moment que es trenca i llavors surt la llum", ha explicat Busquets.

"Hi ha coses que et passen per circumstàncies de la vida que et marquen i en aquest cas està molt clar", ha apuntat. A la novel·la torna a aparèixer la presó on hi passen situacions "molt dures" i Busquets aposta per dibuixar molt bé els personatges secundaris. "Trec personatges secundaris perquè m'ho passo molt bé descrivint-los", ha declarat. En aquest sentit, l'autora presenta secundaris com una de les presidiàries que ha assassinat al seu marit, les minyones a qui la protagonista menysté considerablement o els veïns a qui espia. "Els secundaris és com posar vinagreta a l'amanida. Fan més entretinguda la novel·la tant pels lectors com per mi", ha assegurat.

L'obra també aborda el pas del temps, els secrets, la solitud, com envelleix una persona i com es pren les coses "amb més calma". "La Mireia es passa la vida fugint de tot. Passen anys i no para de fugir fins que arriba un dia que es trenca", ha concretat. La novel·la repassa la "complicada" relació entre la Mireia i els seus fills que no hi ha manera que s'entenguin degut a la incomprensió entre ells. "La Mireia s'estima a la seva filla però ho sap i ho descobrirà més tard. Quan la veu sempre mira cap una altra banda", ha explicat.

'La fugitiva' està ambientada en l'actualitat i situada a Barcelona.