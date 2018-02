Objectiu ICL: assaltar la segona posició

Guanyar una posició, com a mínim, en deu jornades. Aquest ha de ser l'objectiu de l'ICL Manresa per aquest tram final de temporada. El desenllaç de la lliga regular marcarà l'avantatge que es pugui tenir als play-off. I per tenir el factor pista a favor en totes les eliminatòries cal acabar en segona posició. És el gran objectiu que s'han de plantejar al Nou Congost, ja que l'ascens directe sembla inabastable amb un Breogán intractable en el lideratge.



ICL Manresa: amo del seu futur

Cinc partits a casa i cinc fora és el calendari de l'ICL, que s'enfronta a tres rivals directes en aquest final de curs i té tres desplaçaments complicats després de les visites a l'Osca i al Clavijo, entre les quals rebrà el líder al Congost.

Els tres duels amb rivals de la part alta de la classificació haurien de servir per allunyar oponents i per acostar-se a una segona posició que és tant llaminera com cobejada. A casa, els manresans rebran al Nou Congost el Breogán, líder indiscutible de la LEB Or, i l'Oviedo, un dels seus perseguidors.

Entre els cinc desplaçaments, tres de complicats: a la Corunya, davant un equip que ja va guanyar a Manresa, a Ourense, per enfrontar-se a la revelació de la segona volta (vuit victòries en nou partits), i al Prat, davant l'equip que ara ocupa el segon lloc i amb qui l'ICL defensarà 13 punts d'average a favor de la primera volta.



Breogán: un calendari plàcid

El líder de la competició té un horitzó favorable per mantenir la primera posició i assegurar-se l'ascens directe a l'ACB, sense haver de jugar els play-off. El conjunt gallec, intractable aquesta temporada, és el posseïdor de la millor ratxa de la competició: sis victòries seguides a la lliga, set si hi sumem el triomf a la Copa davant l'ICL Manresa.

Dels deu partits que queden de temporada regular, el Breogán en jugarà sis a la seva pista. I dels equips que el visiten, el més complicat és l'Oviedo en la darrera jornada. Entre els entrebancs més importants que es poden trobar els homes de Natxo Lezkano hi ha dos desplaçaments: a Manresa i a la Corunya.



Prat: pocs partits a casa

La revelació de la temporada té un calendari complicat en el tram final de curs, tot i que, per no perdre pistonada, s'ha reforçat amb dos jugadors experimentats: l'ala Saúl Blanco i l'ala pivot vigatà Pep Ortega, anunciat ahir. Dues incorporacions vitals per afrontar deu jornades en què mantenir el segon lloc de la classificació sembla una missió complicada.

El Prat només juga quatre partits al seu pavelló en aquest epíleg de curs i té alguns desplaçaments força complicats, com a la pista del Melilla, un dels rivals directes, i del Palència, que s'ha reforçat i és candidat a classificar-se per als play-off amb els retocs que ha fet a la plantilla i amb l'arribada d'Alejandro Martínez a la banqueta. A més, en la penúltima jornada, el Prat rep l'ICL Manresa en un duel que pot ser decisiu per dirimir en quina posició acaben els dos equips. Ara mateix, sent segon i tercer, el Prat i l'ICL es podrien trobar en una hipotètica final, amb factor pista favorable als del Baix Llobregat.



Melilla: aspirant a ser segon

Com el Breogán, té un calenari favorable en aquest tram final: sis partits a la seva pista, tres dels quals seguits a partir del cap de setmana, i ha de rebre dos rivals directes. Per tant, el conjunt melillenc és un clar candidat a acabar en segona posició al final de la lliga regular si no falla.

D'aquí a tres jornades, l'equip d'Alejandro Alcoba rep l'Oviedo, amb el qual va perdre de 10 punts a la primera volta. I tres jornades després el visita el Prat, al qual va derrotar per 70-73. A més, també visitaran Melilla en aquest tram final de curs el Corunya i l'Ourense, dues de les amenaces més grans per als nord-africans.

Entre els quatre desplaçaments del Melilla, cap d'especialment complicat a priori: a la pista del Sammic, a Valladolid, a Lleida i a Castelló en l'última jornada de la lliga regular.



Oviedo: li toca mirar enrere

L'equip que entrenen els exmanresans Carles Marco i Javi Rodríguez busca no perdre de vista els equip que té per davant a la classificació. La cinquena posició donaria a l'Oviedo el factor pista a favor als quarts de final dels play-off. I l'objectiu més realista per als asturians és consolidar aquest lloc: té a la mateixa distància el quart, el Melilla (17-7), que el sisè, el Tau Castelló (13-11).

Com el Prat, l'Oviedo només juga a la seva pista quatre dels deu últims partits. Per tant, el factor Pumarín, un pavelló calent, tindrà menys incidència en el tram final de curs. I entre els sis desplaçaments que li queden, l'Oviedo tindrà tres duels amb equips que són per sobre seu a la classificació: a Melilla, a Manresa i, per tancar la lliga, a Lugo davant el Breogán.