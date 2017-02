Phil, la marmota meteoròloga, prediu un hivern llarg

La marmota Phil, l'animal meteoròleg més famós del món, ha predit aquest dijous 2 de febrer sis setmanes més d'hivern als Estats Units davant la mirada atenta dels nombrosos seguidors que han mantingut viva una tradició que ja dura 131 anys.

Com cada 2 de febrer des del 1887, els veïns de Punxsutawney (Pennsilvània) han pujat a la petit turó de Gobbler's Knob per conèixer el pronòstic de la seva resident més il·lustre.

Phil ha vist la seva ombra al sortir del cau, fet que, segons la llegenda popular, vol dir que l'hivern s'allargarà encara sis setmanes més.

El president de la cerimònia, que ha hagut de lidiar amb un Phil més rebel que de costum, ha demanat "perdó" per la mala notícia a les desenes de milers de persones que esperaven el pronòstic en un ambient festiu, malgrat el fred i la predicció de neu.

Als mestres de cerimònia els ha costat treure Phil després que el president toqués, com és costum, tres vegades amb el seu bastó a l'entrada del seu cau.

Després insistir, li ha explicar amb "marmotenc", un idioma que només entenen Phil i el seu cercle íntim, que havia vist la seva ombra.

La marmota de Pennsilvània és experta en donar males notícies: ha predit un hivern llarg 102 vegades, una primavera primerenca només en 18 ocasions i de 10 anys no hi ha registres.

"No em sorprèn el pronòstic, hauria estat la primera vegada que Phil prediu dos anys seguits una primavera anticipada", explica Bill Cooper, un dels mestres de cerimònies i expresident de l'anomenat "Cercle Íntim" del Club de la Marmota.

A Cooper, que treballa des de fa 28 anys per preservar aquesta tradició, no li agrada que li preguntin ni per quants "Phil" hi ha hagut en els 131 anys ni per la fiabilitat dels pronòstics.

Les marmotes viuen de mitjana uns sis anys, però la versió oficial del club és que només hi ha hagut un Phil des de l'inici de la tradició: la seva longevitat es deu al fet que cada estiu pren un ponx màgic que li dóna set anys més de vida.

Segons les agències meteorològiques dels EUA i Canadà, aquests rosegadors encerten en els seus pronòstics menys del 40% de les vegades i Phil no és una excepció: les dades analitzades dels últims anys "no mostren una habilitat per predir".