Irina Shayk i Bradley Cooper ja són pares

La revista People acaba de confirmar el naixement del primer fill d'Irina Shayk i Bradley Cooper. Segons una font pròxima a la parella, la model hauria donat a llum fa dues setmanes al primer fill, encara que es desconeix a hores d'ara el sexe i el nom del nadó.

És el primer fill de l'actor de 42 anys i la supermodel russa de 31 anys, que aquest mes d'abril compliran el seu segon aniversari junts, encara que va ser fa un any quan el festeig es va fer públic. Fa tot just unes dies, la que va ser parella de Cristiano Ronaldo va ser vista fent unes compres en avançat estat de gestació.

L'embaràs es va confirmar hores després de la celebració de la desfilada de Victoria Secret a París, on va tractar d'ocultar la seva prominent panxeta amb un top frunzit i amb serrells que dissimulava les seves evidents canvis físics.

El passat mes de desembre es va insinuar un possible compromís matrimonial, després que les càmeres captessin un impressionant anell amb una maragda a la mà esquerra. No obstant això, es desconeix si els enamorats estaran disposats a fer el pas del matrimoni en el futur i si ho faran com l'última moda a Hollywood, amb un casament secret.