Donald Trump bloqueja Stephen King a Twitter

El president dels EUA, Donald Trump, segueix donant creant polèmica per l'ús que fa de la xarxa social Twitter. En aquesta ocasió, i després del sonat 'cofveve', el que està fent ara és bloquejar tot aquell amb qui tingui o hagi tingut alguna desavinença.



La personalitat més coneguda que ha estat víctima d'aquesta selecció per part del magnat ha estat el novel·lista nord-americà Stephen King. L'escriptor i Trump van protagonitzar una picabaralla mesos enrere, però la venjança se serveix freda, potser hi ha pensat el mandatari, i s'ha pres la revenja aquest dimarts.



King ha informat sobre el veto a la mateixa xarxa social. Al seu missatge l'han seguit molts altres, alguns de resposta al que li donaven la benvinguda "al club" dels bloquejats pel president dels EUA.





Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 de junio de 2017

DONALD TRUMP BLOCKED ME ON TWITTER. pic.twitter.com/skCzX8hTAr — Steve Benko (@SteveBenko) 7 de junio de 2017

I still have access. I'll DM them to you. https://t.co/MhibEYDBTg — J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 de junio de 2017

Entre els altres bloquejats, hi ha diversos periodistes. Alguns d'ells han optat per afegir la dada a la descripció dels seus perfils, en els quals ara es pot llegir, entre altres dades sobre la seva persona, que estan bloquejats per Donald Trump.En ajuda de Stephen King ha sortit la seva companya de professió, JK Rowling, creadora de la celebèrrima saga 'Harry Potter', que s'ha ofert a explicar directament a l'escriptor els tuits que publiqui el líder dels EUA, ja que ella no està bloquejada.