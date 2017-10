Cayetano Rivera pateix una cornada a la cuixa

El torero Cayetano Rivera ha patit una cornada a la cuixa esquerra pel segon toro de la festa d'aquest dimecres a Saragossa, una lesió que no li ha impedit tallar les dues orelles al brau abans de passar per la infermeria per ser intervingut.

El toro, de la ramaderia de Parladé, ha etzibat un cop de cap a Cayetano i li ha clavat la banya. Amb la cama coberta de sang, el torero ha seguit torejant i l'ha matat amb una estocada. Aquesta acció li ha valgut les dues orelles, concedides quan el torero ja es trobava a la infermeria.