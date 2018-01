La neu cobreix el desert del Sàhara

Unes espectaculars imatges de la neu al desert del Sàhara estan donant la volta al món. Aquests dies hi ha nevat per segon hivern consecutiu. Més de 40 centímetres de neu han cobert dunes de sorra a la petita ciutat d'Ain Sefra, Algèria i el fotògraf Karim Bouchetata ha captat les imatges.



És la tercera vegada que cau neu al desert més gran del món des que existeixen registres històrics. L'última, a finals de 2016 i la primera a 1979.



Els vilatans, que suporten temperatures molt altes a l'estiu, es van quedar atònits quan es va assentar una densa capa de neu a la ciutat, coneguda com 'la porta d'entrada al desert' i que està a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar i està envoltada per les muntanyes de la serralada de l'Atles.





Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.



Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ????? ??????, Amayas Mazigh, ???? ?????? pic.twitter.com/ojwupLG8eq — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 de gener de 2018