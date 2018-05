Pesquen un tauró pelegrí d'entre 6 i 7 metres de llarg a Llançà

Una embarcació d'arrossegament del port de Llançà (Alt Empordà) va pescar aquest dimecres a la zona del Golf de Lleó un tauró pelegrí d'entre 6 i 7 metres de llargada i unes 5 tones de pes. L'exemplar, que estava mort, va aparèixer a les xarxes dels pescadors quan les van aixecar per recollir la captura de la jornada i com que no podien retirar-lo per les seves dimensions, van decidir portar-lo fins al port.

Un cop a les instal·lacions, el van treure de la barca amb l'ajuda d'una grua i després la mateixa embarcació el va remolcar mar endins per enfonsar-lo.

Des de la confraria han explicat que no tenien espai per guardar-lo i que van decidir tornar-lo a l'aigua. El tauró pelegrí és una espècie protegida i se'l considera un dels peixos més grans del món, després del tauró balena. No és estrany trobar-ne per aquesta zona.

De fet, els pescadors de la zona n'han trobat en d'altres ocasions. S'alimenta de plàncton, de peixos petits i d'invertebrats. Tot i que se n'han arribat a localitzar de fins a 12 metres, la majoria mesuren entre 6 i 8 metres de llargada.