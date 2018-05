Harvey Weinstein s'entregarà avui a Nova York

El productor de Hollywood Harvey Weinstein s'entergarà aquest divendres davant les autoritats per respondre a les acusacions en contra seu per abusos sexuals, han informat avui mitjans locals.

Segons el diari Daily News, Weinstein es posarà en disposició de les autoritats judicials arran d'una causa oberta en contra seu per la Fiscalia del districte de Manhattan, una de les que han iniciat indagacions sobre el tema.



Investigacions en curs



Almenys hi ha una altra investigació en curs contra ell a Los Angeles, i dimecres van sorgir versions que asseguren que els fiscals federals han iniciat les seves pròpies indagacions.

D'acord amb el Daily News, el primer mitjà de comunicació que va informar del tema, seguit després per la cadena NBC, la font va citar un dels casos a què s'enfronta, per l'assetjament sofert per una aspirant a actriu, Lucia Evans, perquè li practiqués sexe oral a 2004.

A més d'aquest cas, Weinstein també ha estat acusat a Nova York d'abusos sexuals contra l'actriu Paz de l'Horta, tot i que han estat més de setanta dones les que han denunciat algun tipus d'assetjament o abús sexual sofert de part del productor de Hollywood.

Les denúncies contra Weinstein, que van aparèixer a l'octubre passat en publicacions de la revista The New Yorker i The New York Times, van deslligar una onada de crítiques que van confluir en el moviment #MeToo, amb un ampli desplegament mundial.

Arran d'aquest cas van aparèixer moltes denunciants que van culpar del mateix a altres figures del món del cinema i dels mitjans de comunicació. A Nova York, el fiscal general de l'estat, Eric Schneiderman, va renunciar el 7 de maig per acusacions semblants.