Oriol Mitjà: «A l'illa no hi ha televisió i ignoren que he trobat com eradicar la malaltia ulcerosa»

Que milions d´infants i adults tinguin el cos ple d´úlceres o no, és el que hi ha en joc després que el doctor Oriol Mitjà (Barcelona, 1980) hagi trobat la manera d´eradicar una malaltia oblidada anomenada pian. Si s´aconsegueix, serà la segona malaltia humana eradicada de la faç de la Terra (després de la verola) i un metge, somrient i humil, entrarà per la porta gran a la història de la medicina.

Què s´ha aconseguit i què falta encara per eradicar el pian?

Hem aconseguit treure el pian de l´oblit i generar interès.

També ha aconseguit que amb una sola pastilla d´azitromicina es pugui guarir.

La pastilla forma part dels medicaments que canvien les regles del joc, perquè només amb una presa per via oral és suficient per curar un nen amb la malaltia. No hi ha cap altra infecció que es curi només amb una pastilla. És una troballa tan especial que l´Organització Mundial de la Salut reconeix la seva importància i proposa llançar una campanya d´eradicació a escala mundial.

Com va aconseguir cridar l´atenció de l´Organització Mundial de la Salut?

La campanya d´eradicació es va posar en marxa el 2012 després que féssim la descoberta. L´OMS ens va demanar que ho demostréssim i vam posar en marxa un projecte que va demostrar que un cicle de subministrament massiu reduïa els casos el 95%.

En quin moment es troba ara l´operació?

L´OMS ha de convèncer els governs dels tretze països on el pian és una malaltia endèmica. Congo, Ghana, illes Salomó i Papua Nova Guinea ja estan subministrant el medicament en regions concretes per després estendre la intervenció com una taca d´oli per tot el país.

Un cop vostè ha fet la descoberta, el tema no hauria de quedar en mans dels govern i de l´OMS?

Nosaltres hem posat els fonaments científics i tecnològics perquè els països puguin fer la distribució. Nosaltres som investigadors i donem respostes a dificultats que puguin sorgir durant el procés com l´aparició de resistències. També hem de monitoritzar els resultats per objectivar-los. En paral·lel a això hi ha tota la posada en marxa d´una estratègia de salut pública i assessorem els països i l´OMS. Ja hem demostrat que les proves pilot que s´han fet han funcionat.

Com va fer el descobriment?

Quan vaig arribar fa 7 anys a la petita illa del Pacífic que és Lihir, el primer que vaig trobar va ser un problema que era molt greu i no tenia solució perquè es curava amb injeccions de penicil·lina que trobaven resistències a les comunitats per problemes culturals, eren doloroses, incòmodes de posar, difícils de portar fins a llocs remots. I no es podien posar injeccions de manera massiva pel perill de transmissió d´infeccions com la sida o l´hepatitis C. A mitjan segle passat es va llançar una campanya d´eradicació del pian perquè hi havia 50 milions de casos. No va tenir èxit perquè no van aconseguir arribar als llocs més llunyans i hi va haver transmissions de malalties per les injeccions. Així que el primer que ens plantegem és fer un estudi clínic per demostrar que hi ha una forma més fàcil de fer-ho.

Vostè va arribar a l´illa de Lihir amb una idea ja feta?

No, jo vaig arribar sense conèixer el pian. Després vam construir una hipòtesi científica: havia de ser no una injecció sinó una pastilla que fos eficaç, barata i que funcionés amb una sola presa.

No és per treure mèrit, però si el problema s´hagués produït al primer món hauria estat resolt fa molt.

És el que té la pobresa. Els pobres són oblidats.

I quina casualitat, que un amic australià li comuniqués que hi havia la necessitat urgent d´un metge infectòleg en una petita illa del Pacífic.

L´atzar juga un paper i jo sóc impulsiu.

Si vostè no hagués pujat a aquell avió, el pian no seria eradicat...

No se sap mai. El que sí que és cert és que jo teina un interès per la recerca en el camp de les malalties infeccioses i en malalties oblidades sobre les quals ningú ha fet recerca abans.

Hi ha moltes malalties oblidades?

El terme malalties oblidades el genera l´OMS fa 7 anys per referir-se a un conjunt d´infeccions que afecten els més pobres i que no tenen fàcil solució. En són 17. I cal combatre-les. El pian és l´única que s´ha considerat eradicable, perquè tenim una eina que és molt eficaç i molt barata.

I serà la segona malaltia humana eradicada.

Fins ara s´ha intentat amb 5 malalties més i no s´ha aconseguit.

Si la cosa no es torça, vostè entrarà a la història de la medicina per la porta gran.

No tinc aquesta ambició, però la veritat és que la fita és molt clara i en termes d´eradicació la situació és transparent: volem eliminar l´últim cas del planeta.

A Lihir el deuen tractar amb enorme respecte.

Em tracten com a casa. Hi visc 6 o 7 mesos a l´any. A l´illa no hi ha electricitat ni aigua corrent, per tant no hi ha televisió i ignoren que fent recerca hem trobat una manera d´eradicar el pian. El que saben és que sóc un metge que es preocupa per ells, que els he donat unes pastilles i s´han curat.