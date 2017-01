Creu Roja a Manresa ha recollit 400 quilos de roba d'hivern

Creu Roja Manresa ha recollit 400 quilos de roba d´hivern, bàsicament mantes, jaquetes, abrics i mitjons gruixuts, en la campanya d´hivern de lluita contra la pobresa. Les peces es distribuiran entre les persones que més ho necessitin.

La campanya s´ha dut a terme amb la col·laboració de l´empresa Higher Woods. La roba servirà per donar resposta principalment a persones sense llar que en aquests moments dormen al carrer, barraques o edificis abandonats. Una altra part aniran a famílies que que pateixen pobresa energètica. No poden assumir el cost de les factures de l´energia i no tenen manera d´escalar casa seva. Es prioritzen famílies amb infants i persones grans.

En la campanya també hi han col·laborat Espai Rubiralta, Twins Manresa i M´AGRADA de Sant Vicenç de Castellet. Qui vulgui fer donacions ho pot fer igualment tot l´any a la seu de Creu Roja de Manresa, al carrer Joc de la Pilota, 6 de la capital del Bages.