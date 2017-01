L´alcalde, el PDeCAT i Fontdevila donen sang

La crida per donar sang ha tingut una bona resposta per part de la ciutadania i també per part de polítics de casa nostra. El PDeCAT Bages i Manresa va convidar tots els seus associats i simpatitzants a col·laborar en la marató que s´ha fet a escala de Catalunya i els va convocar el darrer dia, divendres passat, dia 20, a les 6 de la tarda, davant de l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on hi ha la seu fixa del Banc de Sang i Teixits de Manresa. En total, van donar sang onze persones, entre les quals l´alcalde, Valentí Junyent (a la foto) i regidors i membres del PDeCAT. També, el president d´ERC a Manresa, Ramon Fontdevila.