La cronologia de l'abandó de la Fàbrica Nova

1989 El complex tèxtil Bertrand i Serra va tancar portes. Havia arribat a donar feina a 3.000 persones

1995 La Seguretat Social posa a subhasta la Fàbrica Nova per eixugar els deutes que tenia. El preu va ser de 3.700 milions de pessetes (22,2 milions d´euros).

1999 L´empresa constructora manresana Cots i Claret i la immobiliària Sacresa compren els terrenys abandonats.

Gener del 2004 El ple de l´Ajuntament aprova el conveni entre Sacresa, Cots i Claret i el consistori per executar l´operació urbanística. A final d´any es presenta el projecte als consells de districte.

Març del 2005 Es defineix el calendari de l´operació. Primer es construiran 420 habitatges i un aparcament subterrani per a 900 vehicles. Després la superfície comercial.

Octubre del 2005 Comença l´enderroc de Fàbrica Nova. Se celebra un acte simbòlic amb els treballadors de l´antic complex.

Gener del 2006 Acaben les obres d´enderroc amb la demolició de totes les naus que formaven el complex de Fàbrica Nova tret de la central, que es manté dempeus per reconvertir-la en equipament comercial.

Agost del 2006 Comencen els preparatius per renovar i ampliar el col·lector del Torrent de Sant Ignasi que passa per sota de la Fàbrica Nova i que ha d´enllaçar amb el de Sant Joan d´en Coll. Un any més tard s´acaben els treballs relacionats amb el clavegueram.

Agost del 2007 Les obres del complex de Fàbrica Nova fa setmanes que estan aturades, publica Regió7. Els promotors diuen que s´acceleraran passat l´estiu.

Juny del 2008 Les obres fa mesos que no avancen. Promotors i Ajuntament demanen que la superfície comercial s´ampliï de 10.000 metres quadrats fins a 13.000, notícia que no agrada a la UBIC.

Setembre del 2008 Comencen a fer voladures per construir el pàrquing subterrani. Poc després, però, s´aturen.

Desembre del 2008 Amb les obres paralitzades, Fàbrica Nova canvia de mans. La família Sanahuja, propietària de Sacresa, es ven les accions a Servihabitat, filial immobiliària de La Caixa.

Juny del 2009 L´Ajuntament i Servihabitat anuncien, després de reunir-se, que caldrà reformular tot el projecte.

Novembre del 2009 Torna a haver-hi moviment. Es fan treballs de dignificació i consolidació de la nau central per evitar que es degradi, i també a tot l´entorn. El més visible d´aquests treballs són les lones exteriors.

Abril del 2010 Servihabitat anuncia que aposta per Fàbrica Nova i que les obres podrien començar abans de final d´any.

Agost del 2010 L´Ajuntament celebra que Servihabitat digui que posa la directa per fer realitat el projecte.

Octubre 2010 Servihabitat aconsegueix permís de la Generalitat per construir un centre comercial amb 16.205 m2 de superfície de venda, quan la previsió era ubicar-hi una superfície de venda màxima de 10.000 a 13.000 m2.

Març del 2011 Servihabitat presenta el nou projecte urbanístic per a Fàbrica Nova que introdueix altres canvis com la reducció de l´aparcament de 1.300 a 900 places i la divisió de la gran torre en dos blocs de pisos i oficines.

Agost del 2011 L´equip de govern de CiU informa Servihabitat que en el projecte de la Fàbrica Nova no considera prioritària la construcció del pavelló que s´hi havia previst en l´època del tripartit. Considera més òptim invertir els diners a relligar el sector amb la Via de Sant Ignasi i el Barri Antic.

Desembre del 2012 Les màquines tornen a la Fàbrica Nova, però només per evitar que s´hi entolli aigua.

Desembre del 2014 Regió7 publica que el Banc de Sabadell es queda terrenys propietat de l´empresa manresana Cots i Claret.

Abril del 2015 El ple municipal vota unànimement a favor d´aprovar inicialment la modificació del pla general en l´àmbit de la Fàbrica Nova per tal que La Caixa no hagi de fer un pavelló sinó que destini els diners a relligar el sector amb el centre de la ciutat, millorant les vies de connexió i l´entorn.

Octubre del 2015 L´alcalde Valentí Junyent afirma que la inversió de La Caixa per transformar la Via de Sant Ignasi, com a contrapartida prevista en l'operació de Fàbrica Nova, tindrà un límit de 2,7 milions d'euros.