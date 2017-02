Aquest cap de setmana arrenca la Festa de la Llum

La Festa de la Llum engega els motors. Aquest cap de setmana ja hi ha actes programats. Però abans, aquest mateix divendres, s´inaugurarà l´exposició del 12è Premi Climent Muncunill Roca pera joves artistes. A les 20h tindrà lloc a l´Espai7 del Casino l´exposició de les obres presentades. En aquest mateix acte es llegirà el veredicte del jurat i es lliurarà el premi al guanyador o guanyadora de l´edició present, així com l´accèssit corresponent.

Durant el cap de setmana les activitats no pararan. Així, dissabte, de 10h a 12h, es farà una visita medieval al Castell-Fortalesa Oller del Mas. L´activitat consistirà en una visita teatralitzada al recinte. El preu és de 7 euros i els nens de fins a 12 no paguen entrada. És imprescindible, però, reservar prèviament a enoturisme@ollerdelmas.com. Diumenge al matí n´hi ha una altra de programada.

El mateix dissabte, a les 11h del matí, hi ha la 7ena edició de Futbol Dual amb dues pilotes. Serà a l´Estadi Muicipal de futbol del Congost. A la tarda (17h) es disputarà el Joc de ciutat de la Llum "a la recerca del tresor", a la Plaça Sant Ignasi Malalt. Una activitat pensada per la mainada i en la qual s´hauran de superar proves pel nucli antic de Manresa per trobar el tresor oblidat. Cal inscripció prèvia aquí. Finalment, a les 18h a la Plaça Sant Domènec hi haurà una exhibició d´hoquei patins.

Finalment, diumenge a la tarda, a les 18h, els més petits tenen una cita amb el Jan i la Julía i els seus amics, a la Sala Gran del Kursaal, un espectacle que farà partícip els més petits de la celebració dels 10 anys de la reinauguració del Kursaal. Encara hi ha entrades disponibles, a 10 euros i a 8 euros amb descompte.