Tercer intent per dotar Manresa d'un síndic de greuges municipal

L'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa reunirà els grups municipals abans del 31 de juliol per avaluar conjuntament de quina manera s'ha de poder donar compliment als acords de ple municipal de creació de la figura del síndic de greuges municipal.

L'acció es durà a terme a proposta del PSC. El grup municipal socialista ha recordat que el ple municipal ha aprovat en dues ocasions la creació de la figura del síndic de greuges municipal, i que el mateix ple, amb el vot favorable del govern, ha aprovat fins a dos calendaris d'aplicació que han quedat incomplerts.

Atès que la creació del síndic de greuges local és una de les mesures incloses en el Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i cohesió social, i que les darreres argumentacions exposades en diversos fòrums per part del govern per justificar aquests dos incompliments s'han basat sempre en la complexitat de la creació d'aquesta figura i la manca de disposició de pressupost, s'intentarà trobar una fórmula consensuada perquè pugui tirar endavant.

El PSC ha lamentat que en cap moment s'hagi convocat els grups municipals per avaluar una proposta de reglament i com es podrien resoldre les complexitats que farien o no viable la creació d'aquest nou servei ciutadà.



Pendent des del 2015

El ple municipal del desembre de l'any 2014 va aprovar la creació de la figura del Síndic o Defensor de la Ciutadania de Manresa, que s'havia de posar a treballar durant l'any 2015 un cop elaborat de forma conjunta i consensuada amb la resta dels grups polítics municipals un reglament de funcionament d'aquesta figura.