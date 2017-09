Manresa Pel Sí omple les escales de Crist Rei amb crits de «votarem»

La plataforma Manresa pel Sí ha congregat unes 250 persones, diumenge al matí, a les escales de Crist Rei per fer-se una foto amb estelades i el logotip de la plataforma, un sí gran per demanar el vot favorable a la independència. En un ambient festiu, els participants que han volgut aparèixer a la fotografia cridaven «votarem» i «independència». A part de totes les persones que han anat a Crist Rei expressament per aparèixer a la fotografia, s´hi han acabat afegint persones que passejaven pel passeig Pere III i que també s´han volgut sumar a la reivindicació. Aquesta ha estat una de les múltiples activitats que acull la capital del Bages el dia previa a la Diada, que tindrà com a eix central la manifestació al centre de Barcelona.