Ciutadans exigeix a l'alcalde de Manresa que no es pugui votar l'1'O

El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa ha registrat una petició per que no es destinin recursos de tots els ciutadans a fer publicitat de l'1-O. Ha fet aquest pas després que l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, hagi signat un decret d'alcaldia en el qual dóna suport al Referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya, convocat per a l'1 d'octubre.

El president del grup municipal de Ciutadans, Andres Rojo Hernadez , insta el consistori a que "acati les sentències dels tribunals i no faci servir tampoc els espais públics del municipi per fer propaganda partidista d'un referèndum il·legal".

Rojo ha instat el consistori governat per CDC i ERC a que "protegeixi els funcionaris i acati les sentències dels tribunals".

El grup municipal de Ciutadans, considera que els alcaldes catalans "tenen el deure i la responsabilitat d'evitar que els seus ajuntaments participin de l'1-O".

Després de recordar que el partit taronja ha reclamat als municipis on té representació municipal "un informe jurídic als secretaris dels ajuntaments sobre l'1-O", ha afegit que C's està presentant un "recurs d'impugnació al decret de l'alcaldia de suport a les lleis separatistes per afavorir un referèndum que no es farà".



Recurs al decret

El divendres 8 de setembre, Rojo, va explicar que «l'alcalde ha firmat un decret i nosaltres hem presentat un recurs perquè no procedeix i està fora de la llei. Volem que el nostre recurs predomini sobre el decret».

En l'exposició de motius Ciutadans recorda que els decrets d'alcaldia són disposicions de caràcter general en l'àmbit de les seves competències, «entre les quals no figura, en cap cas, l'incompliment del marc jurídic vigent i legal, ni les atribucions de representació per les quals no tenen competències».

Ciutadans considera que la signatura del decret de suport al referèndum està fora de les competències de l'alcalde i del marc jurídic un cop el Tribunal Constitucional l'ha suspès.

Per això demana que quedi sense efecte. Al pròxim ple municipal que s'ha de celebrar la setmana vinent es debatrà aquest tema. Més de 560 alcaldes d'arreu de Catalunya van signar el decret de suport al referèndum i van posar a disposició del Govern locals municipals perquè es pugui celebrar.