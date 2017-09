El Congrés Internacional de Patrimoni Geològic i Miner homenatja Josep Maria Mata

El doctor en Geologia i catedràtic manresà Josep Maria Mata Perelló, Magister Honoris Causa de la Universitat Politècnica de Catalunya, serà homenatjat dijous que ve en la sessió d'obertura del 17è Congrés Internacional de Patrimoni Geològic i Miner, que se celebrarà a Almadén (Ciudad Real), organitzat per la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner.

Mata és el president honorífic de la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner, una entitat creada el 1995 per investigadors, que té entre els seus impulsors el geòleg manresà. Mata va ser el primer president. A hores d'ara el seu àmbit és internacional, ja que entre els 250 membres que la componen hi ha institucions i socis de diferents països.

Segons explica l'actual president de la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner, Antonio Pizarro, l'homenatge a Josep Maria Mata és en reconeixement al seu dilatat i permanent suport al patrimoni geològic i miner en general i a la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner en particular, de la qual va ser promotor i fundador fa més de vint anys liderant un grup d'entusiastes. En l'acte també se li reconeixeran les vocacions científiques que ha contribuït a desvetllar.