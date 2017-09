Manifestació d'estudiants pro 1-O a Manresa

Més de 200 alumnes de 3r i 4t d'ESO, de batxillerat i de cicles de formació professional de centres educatius manresans s'han manifestant pel centre de Manresa. La concentració ha començat a les 11 del matí davant l'església de Crist Rei per la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Arran.

La seva intenció era desplaçar se fins la plaça Major, però un rumor que els informa que a l'institut Lluís de Peguera hi havia agents de la policia requisant materials pel referèndum de l'1 octubre els ha fet canviar el trajecte i enfilar Passeig amunt cap institut Lluís de Peguera.

Han avançat entonant consignes com "votarem", "in-inde-independecia" i "Els carrers seran sempre nostres". Finalment no s'han aturat al Peguera després de constatar que la policia no hi era i han pujat fins la Bonavista des d'on s'han dirigit cap a la plaça Sant Domènec tallant el trànsit durant uns instants. Han fet una aturada a la Plana de l'Om i des d'allà es concentraran a la plaça Major davant l'ajuntament, on han fet una nova aturada, han cantat Els Segadors i han donat lectura a un manifest.

En el manifest han defensat el dret del poble davant la repressió de l'estat. Tot seguit ha actuat el grup Animació Rebel que ha fet una performance i ja n'havia fet una altra davant de Crist Rei. Són alumnes del cicle d'animació sociocultural.

Posteriorment han fet una assemblea per organitzar i eleborar material per empaperar la ciutat. Quan s'ha donat per finalitzada la manifestació una cinquantena d'alumnes han quedat asseguts en rotllana per organitzar l'encartellada.