El youtuber manresà Jordi Wilt denuncia que un productor va voler abusar-ne

El popular youtuber manresà Jordi Wild, que ha tornat a l'activitat a Youtube recentment després d'un parèntesi, ha publicat un vídeo on denúncia que va ser víctima d'un intent d'abús sexual per part d'un productor de cinema. El manresà se suma així a les denúncies d'assetjament que han aflorat els darrers dies, especialment a Hollywood, on moltes actrius han confessat haver estat perseguides sexualment per productors de cinema, entre els quals Harvey Weinstein.



El youtuber relata un episodi que, segons explica, va tenir lloc fa anys, quan va ser escollit per interpretar el paper protagonista d'una pel·lícula. En el moment de firmar el contracte, però, el productor, ara ja mort, se n'hauria intentat aprofitar sexualment, negant-li la firma si ell no acceptava mantenir-hi relacions. Wild afirma que va rebutjar la proposta i que no ho ha volgut explicar fins ara perquè no té proves.