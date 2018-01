Què passa amb els regals de Nadal que no agraden?

Passat Nadal, les botigues de compravenda d'objectes de segona mà veuen com els arriben els regals que no han agradat als seus destinataris.

A la botiga Second Company de Manresa, situada des d'aquest novembre al passeig de Pere III (abans era a la Bonavista), ha vist créixer el 20 %, aproximadament, l'arribada d'aquests objectes, que, en la majoria dels casos, estan per estrenar: són els regals refusats.

Vicenç Clotet, responsable de la botiga Second Company de Manresa, explica que «comprem objectes, usats i nous, durant tot l'any; i ara, passades les festes, augmentem una mica la compra perquè la gent ven els regals de Nadal. Potser aquest increment és del voltant del 20 %».

Clotet detalla que la botiga Second comença a rebre ben d'hora regals de Nadal que no han agradat: «A partir del 7 de gener ja tenim gent que ens ve a vendre objectes», fet que s'allargarà durant tot aquest mes.

Alguns dels regals desterrats pels seus propietaris i que han arribat a la botiga del Passeig aquests darrers dies són, per exemple, des d'una senzilla navalla nova de trinca, passant per un forn especial per coure pizzes, fins a un ordinador de gamma alta. També hi ha un mòbil d'última generació: un Samsung Galaxy S8, un GPS especial per anar en bici per zones urbanes o una videoconsola.

Un altre dels regals que han arribat aquests últims dies a Second Company són joies i rellotges. Clotet explica que en molts casos es tracta de «peces que no han agradat i que poden tenir un valor força alt».



Vergonya i manca de tiquet



Però, quin és el motiu pel qual els propietaris dels objectes regalats van a botigues com la Second i no a la botiga on es va comprar originalment el regal? Doncs, senzillament, tal com descriu Clotet és per dues raons bàsiques: la primera és per la manca del tiquet de compra, sense el qual no es poden retornar o bescanviar els regals. «Ara, amb les compres per Internet, en molts casos el client no té el tiquet», detalla.

I en segon lloc hi ha «la vergonya de retornar a la botiga un regal. Clotet assenyala que «a vegades hi ha la possibilitat que el comprador del regal s'acabi assabentant del canvi», cosa que habitualment no desitja qui retorna un regal.

La botiga Second Company es va establir fa uns 15 anys a Manresa i, malgrat les etapes de crisi, la seva activitat sempre ha anat augmentant. L'empresa viu actualment el creixement més important gràcies al canvi d'ubicació, de la Bonavista al Passeig.



Empenyoraments també



Hi ha qui per raons estrictament econòmiques decideix empenyorar un regal de Nadal per aconseguir diners que necessita. Clotet explica que «es tracta de persones que segurament necessiten els diners però els sap greu desprendre's d'un regal. Per això, l'empenyoren, i així el poden recuperar dies després».



«Em van regalar un rellotge amb GPS i el venc perquè ja en tinc un»



Mentre som a la botiga Second del Passeig de Manresa un client entra amb un rellotge amb GPS nou de trinca del qual vol desprendre's. És un regal de Nadal que tal com explica el seu propietari, Dave Cobos, va rebre de part d'uns amics de Madrid, la seva ciutat d'origen.

El fet que el regal vingui de Madrid és un dels motius pels quals Cobos accedeix a explicar a aquest diari per què el ven ara a la botiga manresana. El madrileny de 29 anys comenta que fa dos anys que viu a Manresa «per motius laborals» i que la nit del dia 24 de desembre va rebre «per missatgeria el regal procedent de Madrid».

Cobos ven el gadget sense estrenar, perquè, com explica ell mateix, «ja tinc un rellotge d'aquesta marca i característiques, que, a més, és d'una gamma superior». El porta a la botiga perquè «no l'utilitzaré i perquè no tinc temps per posar-lo a la venda en portals d'Internet». A l'establiment Second li accepten el rellotge amb GPS i li asseguren que al cap de 24 hores li diran quina quantitat li pagaran.



D'un dron de 2.000 euros a CD i DVD de 50 cèntims



A la botiga Second de Manresa s'hi pot trobar pràcticament de tot. A l'aparador, un vestit de neoprè per fer submarinisme dóna la benvinguda al visitant, que al fons de la botiga topa amb un peluix de Homer Simpson de dimensions enormes. L'objecte més car que tenien a la botiga fins fa poc era un dron de 2.000 euros que ha estat enviat a un client de Sevilla. Per a qui tingui poc pressupost, hi ha desenes de CD i DVD a un preu de 50 cèntims cada un.