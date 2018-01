El ple insta el Parlament a aprovar de nou la legislació suspesa pel Constitucional

Amb el vot encontra de Ciutadans i l'abstenció del PSC, el ple municipal va aprovar a proposta de la CUP i el suport del CDC i ERC instar de forma urgent el Parlament de Catalunya perquè aprovi de nou totes les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència social.

La moció també demana al nou govern de la Generalitat disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.

La CUP es refereix a lleis com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els desnonaments), suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, «que prioritza una interpretació rígida de la Constitució del 1978 davant la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria».

La CUP adverteix que durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional –per iniciativa del Govern espanyol o pròpia– ha aturat 46 lleis, l'emergència social s'ha agreujat.