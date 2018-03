La CUP acusa el govern de Manresa de "voler quedar bé amb la vianda al plat" el 8-M

Després de l'encreuament de comunicats entre la CUP i l'equip de govern sobre la vaga feminista del 8 de març i la convocatòria d'una comissió informativa que s'havia de dur a terme el mateix dia, la candidatura rupturista ha fet públic que cap de les seves 3 regidores no va assistir a l'esmentada reunió.

La CUP no entén com és possible manifestar el suport a una vaga i al mateix temps impedir-ne el desenvolupament, i ha titllat la postura del govern de "voler quedar bé amb la vianda al plat".

La CUP segueix sense entendre que l'equip de govern, tot i saber (perquè així es va explicar abastament al ple) que hi havia una vaga de 24 hores convocada, mantingués la convocatòria de la comissió informativa: "per molt que l'equip de govern només decidís manifestar el suport a l'aturada de 2 hores convocada pels sindicats grocs, eren perfectament conscients de la convocatòria de vaga general, i no l'han respectada", ha manifestat Gemma Tomàs, regidora de la CUP a l'ajuntament.

La CUP recorda que, tot i que els sindicats majoritaris només convocaven a la vaga de 2 hores, altres sindicats com Intersindical-CSC, IAC, CGT i CNT van convocar formalment vaga general de 24 hores davant el Ministeri d'Ocupació, i per tant l'aturada estava recolzada per la llei. Per tant, "convocar una comissió informativa (que es convoca per explicar els temes que aniran al Ple municipal) en una jornada de vaga vulnera els drets de les treballadores i dels càrrecs electes", ha declarat Gemma Tomàs.

Davant d'aquest fet, l'assemblea de la CUP va decidir que les seves regidores no assistissin a la Comissió Informativa de Territori, tot i que aquest fet dificulta la preparació del Ple. Segons la CUP, no hauria costat gens "canviar el dia de la comissió, com s'ha fet d'altres vegades".

Posa com exemple que el passat mes de novembre la comissió informativa d'Hisenda i Governació, prevista pel dia 8, es va traslladar al dia 9 en motiu de la Vaga general, tot i que en aquella ocasió els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) tampoc no donaven suport a la Vaga convocada per la Intersindical-CSC.

Resposta del govern

El govern va aclarir que la convocatòria es va enviar el dilluns 5 de març a les 6 de la tarda. Posteriorment, quan es va constatar que coincidia amb la vaga de dues hores, i a la qual el ple municipal es va adherir, es va comunicar a tots els membres de la comissió que la reunió s´endar-reria a les 13.30, fora ja de l´horari previst de l´aturada. Finalment reitera el seu suport a la vaga.