Ampans negocia la compra de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, al sector de l'avinguda Universitària. L'edifici està abandonat des de fa 30 anys, quan va acabar la seva activitat industrial. Des de llavors a la nau no s'hi ha fet res. És a tocar del carrer de la Concòrdia, al darrere de la Fundació Universitària del Bages (FUB).

Segons ha pogut saber Regió7, l'entitat manresana n'està negociant la compra, que resulta complexa perquè hi ha diversos propietaris. Atès que no és segur que l'operació s'arribi a culminar, també es consideren altres opcions. La intenció és que la finca de les Vinyes s'afegeixi al solar municipal que l'entitat preveu ocupar al sector de la Parada per desenvolupar projectes d'ensenyament, pisos tutelats i un centre destinat a promoure noves oportunitats.

Els últims mesos Ampans ha adquirit uns baixos d'un edifici del carrer Bernat de Cabrera de Manresa i un local que l'Ajuntament de Manresa va posar a subhasta pública al carrer Torras i Bages, els dos a la zona de la carretera de Santpedor.

En aquest darrer cas Ampans el va adquirir per 205.000 euros, la meitat dels 412.000 que inicialment demanava anys enrere l'Ajuntament. Va haver de rebaixar el preu perquè no rebia cap oferta. Es tracta d'un local on hi havia hagut l'antic Equip Bàsic d'Atenció Social Primària del sector Nord de la ciutat abans que es traslladés a l'Ateneu de les Bases.

Pel que fa als baixos del Bernat de Cabrera, Ampans té previst obrir-hi un centre ocupacional. Antigament hi tenia la seu l'empresa IEMSA. Ara passarà a ser el segon centre ocupacional d'Ampans a la ciutat. El primer el va obrir el 2008 al passatge Canonge Montanyà, al costat del restaurant Canonge. Fins aleshores els serveis ocupacionals havien estat sempre a Santa Maria de Comabella, on Ampans hi té la seu central. Funcionarà en horari diürn i tindrà una capacitat per una seixantena de persones.

La fàbrica Vinyes és de final del segle XIX. S'hi va instal·lar una activitat de filatura aprofitant el salt de l'aigua del ramal de Can Font de la Sèquia. Va tancar fa més de 30 anys.