El mercat d'artesans i de botiguers anima més la festa del Poble Nou

El mercat d'artesans i de botiguers del barri va animar més la Festa Major del Poble Nou. Aquest any era la primera vegada que hi havia parades d'artesans i els comerciants de la zona han tornat a sortir al carrer per promocionar els seus establiments, tal com van fer l'any passat. Això va ajudar a donar un ambient més festiu als actes que van tenir lloc ahir al matí al barri.

Durant la cercavila de gegants, tradicionalment la gent seguia la comitiva festiva pels carrers per on passava. Ahir també hi havia gent seguint els gegants, però al carrer de Sant Josep, on estaven ubicats els mercats, s'hi va veure gent al llarg de tot el matí.

La trobada gegantera va ser un cop més un dels gran reclams de la Festa Major del Poble Nou. Aquest any se'n celebrava la 28a edició. A 1/4 de 12 va començar la cercavila amb les dotze colles participants i va fer un recorregut pels diferents carrers del barri. Al migdia, a la plaça de Mossèn Vidal, es va fer la presentació de les colles i hi van participar, és clar, els gegants del barri. Tot un esdeveniment organitzat per la colla gegantera del barri, una de les més actives de la comarca.

Al llarg del dia hi havia ambient festiu al barri del Poble Nou. Al matí, a més de la cercavila, també hi va haver una actuació de tabalers i els aficionats dels escacs van tenir l'oportunitat de jugar-hi en els taulers que van col·locar al car-rer de Sant Josep. També n'hi havia un altre de grans dimensions que satisfeia la curiositat dels més petits. Al llarg del matí també hi va haver un recapte de sang. L'Associació de Veïns del Poble Nou va tornar a mostrar un any més el seu poder de convocatòria en els seus actes més tradicionals.