L'Ajuntament aprova el projecte per renovar el parc infantil de la plaça Espanya

La Junta de Govern de l´Ajuntament de Manresa ha aprovat el projecte per renovar el parc infantil de la plaça Espanya que es preveu s´iniciï a partir de la tardor amb un pressupost de 100.451 euros (IVA Inclòs). Aquesta actuació s´emmarca dins el Pla de Millora de l´Espai Públic 2018 que impulsa la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, que enguany farà una inversió global de prop d´un mili& oacute; d´euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat i, per primera vegada, també parcs infantils.



L´actuació a la plaça Espanya té l´objectiu de renovar un espai que es va instal·lar a principis dels anys 90 i que ha quedat obsolet. La proposta de renovació se centra en la millora de l´àmbit de més antiguitat -elements instal·lats l´any 1992- mantenint l´àrea de joc i els elements que s´hi van instal·lar l´any 2013, però amb una remodelació d´aquest darrer espai per adaptar-lo millor als recorreguts de vianants.





El projecte preveu la instal·lació d´una nova àrea de joc, amb una única estructura modular multifuncional que combina un gran nombre d´activitats, la qual cosa ha de permetre diferents tipus de reptes als infants i també el joc inclusiu.La proposta planteja la substitució del paviment existent, molt compactat, per un nou paviment granular, més adaptat a les activitats del joc infantil. Amb la finalitat de garantir la correcta accessibilitat del joc infantil, en una zona molt concreta es preveu la instal·lació de cautxú de 4 cm. de gruix sobre la base de formigó. Finalment, també es preveu l´aportació de sauló, i la seva compactació, per a la resta de paviment granular de la part interior de la plaça amb la finalitat de recuperar la rasant original d´aquest paviment.El projecte inclou la renovació dels bancs existents, la millora d´una part de l´espai verd (arbustiva i plantes) i la reordenació dels bancs de formigó per ajustar-los a la nova delimitació de l´àrea de joc gran.L´octubre passat, l´Ajuntament de Manresa ja va fer una actuació prèvia a la plaça que va consistir en la retirada dels jocs malmesos i la instal·lació de tres elements nous: un gronxador doble (amb una cadira plana i una cadira adaptada) i dues molles.