Una cria de balena salva la seva mare varada a la costa

A la costa australiana de North Stradbroke Island han presenciat un gran acte d'amor i d'esforç entre una mare i una cria de balena. La petita va posar tot el seu esforç per salvar la seva progenitora, atrapada en un banc de sorra, a base d'empentes, tal com informa la premsa local.

Al vídeo enregistrat per una televisió australiana s´hi pot veure com les dues balenes utilitzen la força de les seves cues per intentar desencallar el cos del cetaci més gran de la sorra. Un equip del Servei de Parcs Nacionals i Vida Silvestre de Queensland també va acudir a la zona per rescatar els animals tot i que, finalment, l´obstinació de la cria juntament amb la marea van ser suficients per poder afrontar el repte i nedar cap a aigües més profundes.