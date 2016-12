El còmic francès Rémi Gallard es tanca indefinidament dins la gàbia d'un gos

El còmic francès Rémi Gallard iniciarà el proper 11 de novembre una acció en benefici a un refugi d'animals abandonats de Montpeller, on resideix. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, aquell dia es tancarà en una gàbia de la protectora d'animals de forma indefinida. "Només accpetaré sortir quan els 300 animals del centre hagit estat adoptats o bé quan s'hagin recaptat com a mínim 50.000 euros per ajudar aquesta associació".

Gallard té la intenció retransmetre la seva acció a Facebook, compartirà amb els seus 9 milions de seguidors vídeos en directe per explicar com és ser un gos o un gat que viu tancat en un refugi.

Rémi Gallard és conegut per fer bromes al mig del carrer que grava i comparteix a les xarxes socials, on acumulen milions de visualitzacions