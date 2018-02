Castellterçol reparteix 5.000 racions d'escudella tot i l'entrebanc de la neu

El dimarts de l´escudella ha tornat a ser la trobada anual en la qual des de fa segles Castellterçol cuina una escudella saborosa que reparteix un a tots els veïns i visitants que la venen a buscar. La festa està documentada des del segle XVII i es fa sempre el dimarts de Carnaval.

Enguany s'han utilitzat 25 calderes d´acer inoxidable per cuinar el brou, els ingredients del qual son magra de vedella, costella de porc, pollastre i talls de botifarra negra, sense oblidar les espècies, amb arròs i fideus. Els escudellers es van trobar enguany que el dilluns al vespre, quan es preparaven les calderes i tot el necessari per cuinar l´escudella l´endemà, va començar a nevar d´una manera tan copiosa que en tres hores tot va quedar cobert d´un gruix de 15 centímetres de mantell blanc.

A primeres hores del matí d'aquest dimarts s'ha hagut de netejar tota la zona de la Plaça Prat de la Riba, que es on es fa tota la festa. Malgrat començar a les 7 del matí, l´escudella aquest any es va repartir a 2/4 de dues del migdia i no a la una, tal com s´ha fet tradicionalment. Gairebé 5.000 racions són les que s'han distribuït. Ha costat molt de fer cremar la llenya degut a la mullena de la sorra que protegia el terra del foc.

Una gentada ha fet cap a la plaça cap els volts del migdia i un com mossèn Marià ha fet la benedicció, s'ha repartit el brou a tothom que n'ha demanat. Per altra banda en els darrers anys s´ha complementat la diada amb una fira de venedors de productes alimentaris de pastisseria, xarcuteria i fruites entre d´altres i amb una barbacoa lliure on cadascú s´hi pot preparar l´esmorzar, fent-se torrades amb cansalada a la brasa, regat tot amb vi fresc. Tot era gratuït, ja que l´ajuntament es fa càrrec de la despesa.