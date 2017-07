La fase de votacions del Cotxe de l'Any dels Lectors entra en la seva recta final

El Premi Cotxe de l'Any dels Lectors afronta la recta final de la seva setzena edició. Amb l'inici de la votació del mes de juliol, aquests premis instaurats per Prensa Ibérica i La Vanguardia s'apropen a la conclusió de la primera fase de votacions mensuals en la qual, des de gener i fins a octubre, es presenten els 30 vehicles candidats a fer-se amb un dels sis llocs que donen accés a la definitiva votació final.

Un ampli llistat d'aspirants al que s'han incorporat aquest mes models com el Volkswagen Arteon, el Jeep Compass i l'Skoda Karoq. Es tracta de tres interessants propostes per als mercats de les berlines de representació i dels tot terrenys compactes que ja han començat a rebre els vots dels milers d'usuaris participants dels diferents periòdics que formen part d'aquests dos grups editorials a la pàgina web mejorcoche.epi.es.

El Volkswagen Arteon suposa la tornada de la firma alemanya al segment de les berlines premium. Un model de marcat caràcter 'Gran Turisme' gràcies a la seva carrosseria d'estil coupé de 4 portes i un exclusiu habitacle configurat per a quatre passatgers. La gamma inicial de l'Arteon s'estructura entorn de sis motoritzacions (gasolina TSI i diésel TDI), en un ventall de potències d'entre 150 i 280 cv. Les versions TSI i TDI superiors incorporen de sèrie el canvi automàtic de doble embragatge DSG i el sistema de tracció total 4MOTION. A més, es pot triar entre els nivells d'acabat Arteon, Elegance i R-Line.

D'altra banda, Jeep recupera la denominació Compass per mostrar la seva alternativa per al mercat dels tot terreny compactes. Es tracta d'un model de 4,40 metres de llarg situat entre el Renegade, actual graó d'accés al seu catàleg, i els Cherokee i Grand Cherokee. Igual que els seus germans de gamma, el Compass incorpora els codis de disseny de Jeep. Disponible en versions 4x2 i 4x4, l'oferta del Compass compta amb el motor de gasolina 1.4 Turbo MultiAir2 en versions de 140 i 170 cv, i els diésel Multijet 1.6 de 120 cv i 2.0 de 140 i 170 cv.

La tercera proposta del Cotxe de l'Any dels Lectors al juliol se centra en la nova gamma Karoq d'Skoda. Aquest nou model de tamany compacte (4,38 metres de longitud) ve a reforçar el catàleg tot terreny de la firma txeca en el qual ja compta amb altres alternatives com el Yeti i el Kodiaq. D'aquesta manera, Skoda ha apostat fort per consolidar-se en un dels segments més competitius del mercat amb una àmplia gamma conformada per versions de tracció davantera i a les quatre rodes, cinc motoritzacions -dues de gasolina i tres diésel amb potències entre 155 i 190 cv- i caixes de canvi manuals i automàtiques de doble embragatge DSG.