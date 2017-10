Volskwagen Golf GTI: icona incombustible

Hi ha cotxes amb nom propi, i un d´aquests és el Volkswagen Golf GTI. Conegut per aquells a qui no els agraden els cotxes i desitjat per tots els que estimen el món de les quatre rodes, aquest model fa temps que va deixar de ser un simple vehicle per convertir-se en una autèntica icona.

L´arribada del Golf GTI l´any 1976 va fer que molta gent complís un somni: conduir un model esportiu, cosa que fins llavors estava a l'abast d'uns pocs privilegiats. L´èxit va ser tal que es va passar de les 5.000 unitats que estaven previstes fabricar a vendre més de 662.000 unitats de la primera generació, i des de llavors al voltant de 2 milions de GTI corren per les carreteres.

Esportivitat i avantguarda

Amb el GTI, la marca Volkswagen va democratitzar l'esportivitat, creant un model d'altes prestacions accessible per al gran públic. Avui les sigles GTI són sinònim d'esportivitat i d'avantguarda, però també d'emoció. Un aspecte que no es pot xifrar però que, segons reflecteix una enquesta recent, si els propietaris poguessin, en tindrien un de cada generació. Això ho converteix en immortal.

El GTI s'ha desenvolupat i perfeccionat durant set generacions, adaptant-se als temps, però mantenint sempre el seu esperit i característiques principals: oferir les capacitats d'un cotxe esportiu mantenint la confortabilitat i utilitari d'un turisme. Sense saber-ho, aquell grup d'enginyers va crear a final dels anys setanta una veritable referent: un vehicle que va revolucionar la indústria dels cotxes compactes i els esportius de luxe. La primera generació del model tenia un motor de 110 CV i era capaç d'aconseguir una velocitat màxima de 182 km/h, mentre que el GTI actual incorpora un motor 2.0 TSI de fins a 245 cavalls.

Més enllà de la renovació del GTI, cal destacar la quantitat de conductors que confien en els primers models del GTI, els quals els han acompanyat durant més de 40 anys, posant de manifest la fiabilitat i durabilitat. Després de 41 anys d'història, el Golf GTI es manté com un dels automòbils més desitjats de Volkswagen com un dels que té més fans i seguidors a tot el món.