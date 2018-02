Un cupè per a tots els públics

Hyundai i30 Fastback

La denominació fastback respon a un tipus de carrosseria molt concret, la berlina d'estil cupè. Al mercat no hi trobem una gran oferta en aquest segment, però Hyundai ha volgut aprofitar l'èxit del seu model compacte per desenvolupar-ne un altre que aporta un plus d'exclusivitat a la gamma.

El Fastback suposa un nou esglaó en l'ofensiva que la marca coreana va iniciar l'any 2017 amb la tercera generació de l'i30, que fins ara disposava de la carrosseria de cinc portes, la familiar i l'esportiva (anomenada N).

La diferència més important que trobem al Fastback respecte de l'i30 normal és a la part posterior, ja que la carrosseria de tipus sedan augmenta la longitud d'onze centímetres (fins als 4,45 metres) i l'altura de 30 mm (1,43 metres) i cedeix tot el protagonisme a un volum posterior d'estil cupè rematat amb un spoiler integrat en la carrosseria.

Però no només hi trobem canvis a la part posterior de l'i30, sinó que la marca ho ha aprofitat per introduir nous disseny de llantes d'aliatge i petits retocs estètics al frontal mitjançant un para-xocs que ha estat redissenyat i pot incorporar els llums diürns led i els fars antiboira. A més, la paleta de colors s'ha ampliat i ara ofereix un total d'11 tonalitats.



Motors coneguts

L'oferta mecànica del nou cupè coreà està formada per dos motors coneguts a la resta de la gamma. Es tracta dels motors de benzina T-GDI, un, l'1.0 tricilíndric amb 120 cavalls de potència i canvi manual de 6 velocitats i l'altre, l'1.4 de 140 cavalls i canvi automàtic de 7 velocitats 7-DCT.

A més, gràcies al sistema start-stop el primer dels propulsors homologa un consum de 5,2 litres i el segon es conforma amb 5,6 l.



En marxa

En matèria dinàmica, s'han ajustat els reglatges de l'i30 Fastback; en comparació de la versió de cinc portes incrementa la rigidesa de la suspensió un 15% i baixa l'altura de la carrosseria 5 mm. Amb tot, es redueix l'angle de balanceig, i alhora es disminueix el subviratge per dotar el Fastback d'una conducció i maniobrabilitat més àgil i divertida.

Finalment, l'i30 Fastback equipa en totes les versions el Hyundai SmartSense en seguretat activa i assistència a la conducció, que inclou de sèrie l'assistent de prevenció de col·lisions frontals, el sistema d'atenció al conductor o els assistents de llums llargs i de manteniment de carril.

Més acabats i equipaments

El Fastback incorpora el mateix salt pel que fa a qualitats i equipament que la resta de la gamma i30. Entre els elements més destacables hi trobem la pantalla tàctil de 8 polzades opcional que incorpora un nou navegador d'última generació amb connectivitat amb Android Auto i Apple CarPlay. A més, l'interior pot equipar seients calefactables i ventilats, volant amb calefacció i fins a tres combinacions de color diferents, entre les quals s'inclou el vermell Merlot Red com a novetat. Finalment, l'i30 Fastback està disponible amb un sistema de càrrega sense fils per a telèfons intel·ligents amb l'estàndard Qi.



Versió esportiva en camí

Hyundai també ha anunciat que la seva nova berlina cupè gaudirà de la versió esportiva N, que augmentarà la potència dels 250 o 275 cavalls del model compacte fins als 300 de què disposarà la versió Fastback.

Així, l'i30 Fastback N es posicionarà com el model més potent de la marca.