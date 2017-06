Agrotreballa al Solsonès ha acabat la formació amb idees emprenedores

Aquesta setmana ha acabat la part formativa del curs Agrotreballa al Solsonès, sobre horticultura i competències emprenedores. A partir d'ara començaran les pràctiques en empreses. L'objectiu principal del curs és la inserció laboral dels joves participants, o bé el retorn al sistema educatiu, segons ha explicat el Consell Comarcal, entitat organitzadora. Hi han col·laborat les entitats Arada, Amisol i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, i com a empreses del territori hi han participat la cooperativa Riuverd i bicicletes Farràs.

Agrotreballa al Solsonès ha proposat un projecte de transport ecològic per a Solsona. Es tracta d'una bicicleta amb un carretó per transportar productes agroalimentaris d'horta. Els alumnes l'han utilitzada durant dues setmanes i han portat unes cent cistelles de verdura ecològica.