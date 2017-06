L'Ajuntament canviarà el protocol del Corpus

La junta de portaveus va decidir que els membres de l'Ajuntament no participaran més a la processó de Corpus representant la institució, però el protocol marca que el consistori ha de ser present en el seguici religiós. Així que la decisió de l'executiu local s'ha de refermar amb la modificació del document que l'obliga a ser-ne partícip. L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va assenyalar a Regió7 que en la propera sessió plenària se n'aprovarà el canvi.

El solsonins directament involucrats al folklore local, i partícips dels actes de Corpus, asseguren que no ha generat cap polèmica i que la festa preval per sobre de tot, però hi ha divisió d'opinions al voltant de la decisió de l'Ajuntament de no participar-hi més. El macip major dels gegants de Solsona, Gerard Casas, no vol posicionar-se al voltant de la voluntat del consistori de desmarcar-se dels actes marcadament religiosos perquè «a dins de l'associació hi ha persones amb opinions contraposades», però assegura que la decisió de l'Ajuntament no afecta gens els geganters i que la participació de l'agrupació al Corpus continuarà sent la mateixa, ja que depenen de la confraria de la Mare de Déu del Claustre.

L'exmacip major Víctor Pisa opina que participar a la missa i no anar a la processó és incongruent i que «el seguici, tot i tenir connotacions religioses, forma part de la tradició local». L'alcalde de Solsona, precisament, opina que no és el mateix ser present a la missa que anar a la processó. «A mi m'han convidat com a alcalde a litúrgies d'altres confessions religioses i hi he anat, però participar a la processó té una connotació marcadament religiosa que les persones creients saben perfectament. Per tant, no és el mateix. Quan vaig a missa no combrego», afirma Rodríguez.

Eudald Auguets és un membre veterà dels trabucaires, que també participen el Corpus solsoní, i assegura que el seu grup «es manté al marge de les polèmiques i decisions», però a títol individual opina que «a la processó hi ha d'anar qui vulgui» i que «l'Ajuntament ha reflectir la societat plural en què vivim».

Totes les persones consultades, però, excusen l'absència del bisbe perquè -tot i que és atípic que no hi sigui durant els actes del Corpus-, ja va avisar abans de les polèmiques paraules que tenia un viatge pendent i que no hi podria ser.

La polèmica del bisbe per les paraules que van ofendre el col·lectiu gai no és al darrere de la decisió del consistori, segons l'alcalde. «És una qüestió que teníem pendent, i el que ha passat ha servit per fer el pas endavant. Abans no ho havíem fet per si hi havia gent que se sentia molesta, però opinem que ara la societat és prou madura i que podem decidir no participar més a la processó sense generar polèmica».