10a Trobada Gegantera Onze colles d'arreu es reuneixen a Solsona

Les colles geganteres de Tàrrega, Blanes, Gràcia, Manresa, Premià de Dalt, Sant Julià de Lòria, Sant Cugat del Vallès, Torrejón de Ardoz, Legazpi, Benicarló i Balsareny van reunir-se a Solsona amb motiu de la 10a Trobada Gegantera, organitzada per la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona. La plantada de gegants de les 5 de la tarda a la plaça del Camp va ser seguida per la cercavila al nucli antic de la ciutat, i finalment les colles van tornar a la plaça del Camp per dur a terme la ballada de gegants. Aquest mes, concretament el 29 juliol, també hi haurà la Trobada de Gegantons de Solsona.