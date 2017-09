L'oficina de turisme del Solsonès augmenta el nombre de visites

L'oficina de turisme del Solsonès ha registrat entre els mesos de juliol i agost 4.600 visites, 700 més (el 18%) que les que va rebre l'any passat. Les dades confirmen la tendència a l'alça del sector que s'ha produït a la resta del país. Alhora, la participació de 1.130 persones a les visites guiades temàtiques de Solsona consolida el pes del turisme cultural a la capital de comarca.

Amb 340 consultes realitzades per famílies a l'oficina de turisme, es reforça el pes d'aquest perfil de visitants (el 26%), si bé continuen sent majoritàries les parelles (47%) que acudeixen a la comarca per gaudir dels actius paisatgístics i l'àmplia oferta cultural i gastronòmica. Gairebé el 12% de les consultes correspon a visitants que van en grup. Pel que fa a les parelles, el perfil més habitual són les que tenen entre 36 i 65 anys.



Nucli antic

Els principals valors turístics de Solsona es troben muralles endins. Tal com constata el personal tècnic que treballa a l'oficina de turisme, molts visitants queden sorpresos per la singularitat que presenta el nucli antic, juntament amb l'actiu folklòric i geganter. Aquest fet explica l'èxit de les visites guiades d'aquest estiu. Les visites nocturnes han aplegat 445 persones, la visita familiar amb taller de gegants n'ha rebut 424, la ruta per la Solsona monumental, 220, i els visitants al pou de gel han estat 578. Es tracta de visites organitzades i desenvolupades per Solsona Experience, el projecte cooperatiu d'un grup de joves que ensenya i descobreix Solsona amb visites experiencials.

Pel que fa al turisme de natura, la demanda s'ha focalitzat en els espais de bany, les rutes a peu i en bicicleta i l'oferta de caiacs. Entre les peticions fetes a l'oficina de turisme, situada a la carretera de Bassella, també s'ha sol·licitat informació sobre el salí de Cambrils, el zoo del Pirineu, els molins de la Vall d'Ora, el nou Espai Bar-roc ubicat al Miracle i el Museu de la vall de Lord, entre d'altres.



Turisme de proximitat

El perfil de qui acudeix a informar-se de l'oferta de la comarca del Solsonès a l'oficina de turisme correspon a persones que provenen sobretot de Catalunya, en el 73%, principalment de l'àrea metropolitana, seguit del de la resta de l'estat espanyol (12%), entre el qual destaca, per ordre de rellevància, el País Valencià, que s'ha doblat enguany, el País Basc i Madrid, que han disminuït.

El turisme europeu majoritari al Solsonès prové de França, dels Països Baixos, que actualment està en augment, i del Regne Unit. L'oficina ha observat que el nombre de visitants europeus i internacionals supera el dels turistes que provenen de la resta de l'estat espanyol. L'oficina de turisme de la vall de Lord va fer públiques les dades de visitants de l'estiu a principi de setembre, i eren força similars, també encapçalades per catalans que provenen de la zona de Barcelona i del Vallès.