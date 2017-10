L'escola El Vinyet presenta al públic la guia de Solsona feta pels seus alumnes

250 alumnes de l'escola El Vi-nyet han creat la guia Solsona amb ulls d'infant, «una oportunitat de donar a conèixer la nostra ciutat a través d'una visió molt innocent i propera», en paraules de la directora del centre, Anna Tar-rés. Durant les Jornades Pedagògigues de l'escola, tres alumnes de l'escola van presentar el projecte al públic.

Tal com ha destacat la regidora de Joventut, Yasmina Valderrama, «de material turístic sobre Solsona se n'ha editat molt i divers, però aquest és especial, perquè està fet per nens i per a nens». Hi han treballat tots els alumnes de l'escola, que tenen entre 3 i 12 anys. La professora Marta Valls ha explicat que la idea va néixer en el si de l'escola, «coincidint amb l'Any Internacional del Turisme Sostenible», a fi de treballar en un projecte comú entre totes les comunitats educatives del centre.

S'han editat 1.500 exemplars de la guia, la distribució dels quals es farà a través de l'oficina de turisme de Solsona (amb el preu simbòlic d'1?). També es farà arribar a escoles, serveis educatius del Solsonès i comarques veïnes, i allotjaments de la comarca, entre d'altres. La guia ha tingut la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) i la Diputació de Lleida, que finança el 50 % del cost d'impressió. La presidenta de l'agència, Glòria Domínguez, ha explicat que el preu simbòlic d'1 euro pretén que la gent que l'agafi, «ho faci amb consciència, per tot el treball que hi ha al darrere».

La proposta del centre educatiu va encaixar perfectament amb les línies de treball de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, perquè ja «es volia editar material turístic orientat al públic familiar», segons Domínguez, i també perquè es donava a conèixer el patrimoni local.