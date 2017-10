«M'arriba molta energia de la terra quan la treballo i la cuido, és sanadora»

Desenvolupa l'horticultura ecològica a Guixers, a 1.130 metres d'alçada, i forma part del grup de 25 socis de la cooperativa rural Biolord

La masia Cal Parrillo, a Guixers, acull els camps amb els productes ecològics d'Horta d'Alçada. Oriol Blanco, el seu creador, produeix les verdures, fruites i llegums a més de 1.000 metres d'alçada, i baixa cada setmana al mercat de Sant Llorenç de Morunys a vendre-les. També va a diverses fires del territori català. Explica que el contacte directe amb el client és una gran manera d'aprendre.



Per què Horta d'Alçada?

Perquè som a uns 1.130 metres d'alçada, i això confereix unes característiques molt especials als aliments conreats. Aquí, la temporada sempre comença una mica més tard que a Solsona, per exemple, però a la vegada tenim una inversió tèrmica que fa que estiguem entre 5 i 10ºC més. Durant el dia, podem arribar a més de 20ºC, i a la nit baixar a 2ºC, el que aporta una enorme qualitat als cultius.

Quins productes ofereix?

Bròquil, diferents tipus de pebrot, tomàquets, pastanagues, cebes, calçots, mongetes tendres, patates, xirivies... De tot. A més, intento plantar varietats no tan conegudes com ara la pastanaga morada.

Com van ser els inicis?

Vaig començar a treballar en el projecte el 2013. Anivellant ter-renys, fertilitzant la terra... Quan comences en l'agricultura, i no véns de família pagesa, has de comprar màquines, és complicat. La forta inversió econòmica fa el procés més lent.

Com va arribar a Cal Parrillo?

Els meus pares es van enamorar de la casa als anys setanta, la van comprar i la van anar arreglant. Nosaltres hi vam començar a venir de petits els caps de setmana i els estius. El meu germà, l'any 2006, va venir a fer les pràctiques de l'escola agrària aquí, i jo, quan em vaig quedar sense feina, em vaig imaginar que seria un lloc ideal per desenvolupar-hi un projecte rural.

Treballant la terra.

He descobert que m'omple. M'arriba molta energia de la terra quan la treballo i la cuido. Crec que és sanadora, una bona manera de superar situacions complicades de la vida. A més, aprens moltíssim. Cada temporada és un màster, cada planta és diferent, i la fertilitat de la terra és tot un món. Hi ha tres bases que l'estructuren: la matèria orgànica, la vida microbiana i els minerals..

Com va ser la temporada passada?

Amb les pomes, no ens va anar gaire bé, perquè a principi d'abril els arbres ja estaven florits, i llavors una gelada va cremar-ho tot. I, pel que fa a les verdures, com que cadascuna té el seu tempo, encara m'ha anat prou bé.

Què significa formar part de la cooperativa rural Biolord?

En sóc soci i ara formo part del Consell Rector. És un projecte d'unió molt interessant i útil per al territori. Unim forces, ens ajudem, i oferim productes d'una qualitat excel·lent.

Com s'imagina el futur proper d'Horta d'Alçada?

Vull aconseguir finançament per a un dipòsit d'aigua nou, seguir ampliant l'espai de cultiu... He passat d'una a dues hectàrees, gràcies a poder disposar d'un tractor. També vull anar aprenent mitjançant cursos tècnics de xarxes socials, formes de comercialització, i seguir-me instruint amb tot allò que la terra té per ensenyar i formar-me.