El centre solsoní proposa 17 guies de lectura per a pares i nens

Entre el material que es lliura a les famílies, i que es preveu penjar també al web de la biblioteca, hi haurà propostes de lectura de 17 temàtiques diferents. Per exemple, sobre la retirada dels bolquers, la gelosia per l'arribada d'un nou germà, l'hora d'anar a dormir, la mort, la por, la separació dels pares o l'autoestima. Tot i així, «s'aniran actualitzant i ampliant en funció de les necessitats que es detectin a les mateixes instal·lacions, o que manifestin les famílies, el món educatiu o l'àmbit sanitari», afegeix la directora de la biblioteca municipal de Solsona Ester Barniol.

«Creixem llegint, creixem junts» és un treball en xarxa entre equipaments, entitats, associacions educatives, culturals i socials, destaca la directora de la biblioteca i artífex del programa. Entre aquests equipaments, hi ha el CAP, les llars d'infants, les escoles d'educació infantil, el Servei Educatiu del Solsonès, les AMPA, el Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal, així com professionals especialitzats.