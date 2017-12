«L'abocador de Clariana és el primer i l'únic que compleix el tractament previ de deixalles»

El conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, defineix el centre de tractament de residus de Clariana com a innovador a Catalunya, ja que «és l'únic que compleix el tractament previ de deixalles, perquè la Generalitat s'ho va agafar com a prova pilot». Els altres abocadors «tiren els residus, una mica de terra a sobre, i llavors hi tornen», segons les seves paraules.

A més, el centre situat a Clariana de Cardener és el primer exemple de mineria d'abocadors, o Landfill mining, de l'estat espa-nyol. Bajona explica que l'espai del dipòsit controlat de residus deixa de ser, gràcies a la mineria, un espai inert per convertir-se en un espai viu, perquè es recuperen els materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic.

El centre de tractament de residus comarcal va ser un dels punts tractats en la jornada «Mineria d'abocadors, tendències i oportunitats», celebrada entre Barcelona i el Solsonès.