«Treballant junts hem fet més gran la comunitat catalana»

arxiu particular

Èric Viladrich arxiu particular

El solsoní Èric Viladrich va arribar a Mont-real l'any 2004. De seguida va connectar amb el Casal Català del Quebec, del qual va esdevenir president. També va crear els Études Catalans a la Université de Montréal (UdeM) l'any 2007, els primers d'Amèrica del Nord.



Com va arribar a Mont-real?

Primer, per estudiar un màster sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'ensenyament de llengües. A Catalunya havia obtingut el nivell D de català, i ja em rondava la idea de crear uns estudis catalans allà.

Quan van ser creats?

El 2007, l'any passat vam fer 10 anys. I la veritat és que nombrosos quebequesos s'han interessat per la cultura i la llengua catalanes a través dels estudis, que estan molt vinculats amb el Casal Català del Quebec i els castellers de Mont-real. Hem treballat junts per renovar i fer més gran la comunitat catalana al Quebec, barreja de diferents nacionalitats d'arreu.

Hi ha més casals catalans al Canadà?

A Vancouver i a Toronto.

Quins són els vostres objectius principals?

Fer xarxa difonent la llengua i cultura catalanes. No es tracta d'un local petit en un subterrani, sinó de sortir i fer que, per exemple, al Festival Internacional de Literatura de Mont-real o al Cicle de Cinema Europeu hi hagi presència catalana. Han vingut al Quebec Teresa Solana, Miquel Palou, Lídia Pujol, Marina Rossell...

I quines han estat les teves últimes visites a Solsona?

Una setmana per Nadal, vaig arribar just el 21 de desembre, dia de les eleccions. I també vaig venir pel referèndum de l'1 d'octubre.