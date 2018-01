? Durant l'últim any, els treballs de seguiment del llop a Catalunya han inclòs la realització de 39 itineraris sobre neu repartits pels Pirineus Orientals, amb dos rastres localitzats de l'animal en forma de petjades, segons expliquen fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. També hi ha hagut registres amb paranys fotogràfics. El 2017 s'han captat imatges del llop en 5 ocasions amb 14 fotografies diferents. Alhora s'ha continuat ampliant la xarxa de paranys fotogràfics amb 2 càmeres més instal·lades al Port del Comte. Pel que fa als danys ocasionats a la ramaderia, el 2017 s'han confirmat 7 atacs de llop a ramats d'ovelles de la zona del Port del Comte. D'atacs a fauna salvatge, només se'n coneix un: un isard al Ripollès. Des del 2000, hi ha dades constants de la presència del llop, però no sempre els mateixos animals, ni de forma continuada. Sempre s'ha tractat d'individus aïllats. Avui no es pot parlar d'una població establerta.