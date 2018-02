Solsona acaba el cap de setmana amb satisfacció per l'afluència de públic

El Carnaval de Solsona ha acabat el cap de setmana amb nota. Les activitats principals han fluit i han gaudit d'una important participació, segons l'Associació de Festes del Carnaval, que ha definit el concert de La Pegatina de dissabte a la nit d'èxit rotund. De fet, les entrades van quedar exhaurides hores abans del concert.

Si dissabte hi va haver l'arribada del Carnestoltes i el nomenament del Mata-ruc d'Honor, ahir diumenge va ser el torn de la Miss Forastera de Fora. Xavier Ramellat va ser l'encarregat de portar un dels títols característics del Carnaval de Solsona. Ramellat es mostrava «contenta de ser la Miss Forastera d'enguany, i de casar-me amb el Carnestoltes. La veritat és que va ser tot un amor a primera vista».

Pel que fa a Sa Majestat el Rei Carnestoltes, també en declaracions a Regió7, va dir que esperava «poder marxar de viatge de noces en algun moment, tot i que la Miss Forastera m'ha dit que no vol viatjar, es vol quedar a Solsona». En la seva arribada, ahir al matí, la Miss Forastera de Fora va passar per l'avinguda del Pont i llavors va entrar per la plaça del Bisbe, abans de la Pujada, el Sermó i els Ballets a la plaça Major.



El Sermó



Durant el Sermó, Francesc Boix va etzibar crítiques a l'Ajuntament solsoní, al Consell Comarcal del Solsonès, i també al bisbe Xavier Novell. Respecte al Consell, es va queixar del funcionament del Centre Sanitari dient que el personal, «entre hores concertades, cafès, esmorzars i absències, no tenen temps d'atendre els infants a urgències». Les crítiques al consistori solsoní informaven el públic assistent que mentre «el se-nyor Rajoy es fa amo d'aquesta terra, a Solsona es manté el pacte entre PSC i Esquerra».

Respecte a les declaracions del bisbe Xavier Novell, en la seva glossa en què relacionava l'homosexualitat amb la manca de figura paterna, va dir que «no hi ha cosa que a mi em deixi més perplexe que sentir el senyor Bisbe donant consells sobre el sexe».



Carnaval Infantil



El Carnaval de Solsona es caracteritza per oferir activitats diürnes i nocturnes enfocades a diferents franges d'edats. Avui, dilluns, és el dia per excel·lència per als més petits. Durant el matí es porten a terme la Baixada d'Autoritats des de la plaça de l'Ajuntament, l'arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i la Miss Forastera de Fora, la Pujada, el Sermó, els Ballets a la plaça Major i la Penjada del Ruc.

Les escoles fan festa i la majoria de pares i mares també, per acompanyar els infants durant els seus primers passos al Carnaval. A la tarda, el Concurs de Disfresses Infantil i el Correfoc amb Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell faran les delícies dels més petits, mentre que els adults es prepararan per a les ja tradicionals i sempre creatives proves del París-Cal Dach a la plaça del Bisbe, que duraran fins que comenci el Sopar de Comparses. Vizuri, Band'd'festa i DJ Jam Ningu s'encarregaran de tancar la vetllada.