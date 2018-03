El web dels infants de Solsona posa en marxa un nou concurs d'enigmes sobre la ciutat

El web dels infants de Solsona posarà en marxa el dimecres 7 de març un nou concurs d´enigmes adreçat a l´alumnat de primer fins a sisè de primària de les escoles del Solsonès. Es titula Qui sap on? Qui sent què? i és una iniciativa de la regidoria d´Acció Social i Solsona FM per dinamitzar aquest web i, al mateix temps, fer ciutat, ja que contribuirà a què les famílies redescobreixin indrets del nucli antic i curiositats sonores locals.

Setmanalment, a l´apartat ´Concursa´ del web InfantsdeSolsona.cat es penjarà una fotografia detall d´algun indret solsoní i un enigma sonor representatiu de la ciutat, que també es podrà sentir a la ràdio municipal diverses vegades al dia. Els concursants disposaran de tota la setmana per endevinar els dos enigmes i enviar-ne les respostes. Cada mes es publicarà una llista amb els participants i el nombre d´encerts, i el 25 de maig es farà un sorteig entre els vint que tinguin més encerts, dels quals cinc aniran a la final.

El 25 de maig es realitzarà un sorteig entre els vint participants que acumulin més encerts i se n´escolliran cinc, que seran els que passaran a la final la setmana del 28 de maig. El premi consistirà en una tauleta digital. Les bases completes del concurs Qui sap on? Qui sent què? es poden consultar al mateix web.

Aquesta prova reprèn el testimoni del concurs Qui sap on?, finalitzat el curs 2015-2016, i s´hi han afegit els sons, conjuntament amb la col·laboració de Solsona FM. Les imatges són signades per Josep Boix, solsoní aficionat a la fotografia. L´origen d´aquesta activitat, coordinada pels Serveis Socials Bàsics del Solsonès, són els Menutenigmes, un concurs d´enigmes verbals que va funcionar durant tres cursos des del 2013.