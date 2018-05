El Consell subvenciona la millora dels habitatges per a la gent gran

El dia 31 de juliol finalitza el termini per sol·licitar subvencions per millorar l'interior d'habitatges per a persones de 65 anys o més. El pressupost de les obres no pot superar els 5.000 ? i la persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge. La persona sol·licitant i els altres membres de la unitat de convivència no poden tenir cap altre habitatge en propietat, i els seus ingressos no poden superar dues vegades l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC).

Les subvencions volen ajudar a assolir les condicions mínimes d'habitabilitat, ja sigui amb obertures exteriors i paviments, adequant les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament a la normativa vigent, o instal·lant sistemes automàtics per l'obertura de persianes o similars. També es subvenciona la millora de l'accessibilitat a la cambra higiènica, de les condicions de seguretat de la cuina. El límit de subvenció és de 3.000? per habitatge.