«Fear the Walking» experimentarà amb la línia espai-temps

La quarta temporada de Fear The Walking Dead, que s'estrenarà a tot el món el pròxim diumenge 15 d'abril, inclourà importants canvis en la seva trama. En els nous lliuraments de l' spin-off de The Walking Dead, els personatges viuran importants canvis d'ubicació i es veuran immersos en veritables situacions apocalíptiques. Però la novetat més destacada en aquests nous episodis serà el joc amb la línia de l'espai-temps. Segons han explicat Ian Goldberg i Andrew Chambliss, showrunners de la ficció, en una entrevista al portal Entertainment Weekly, «estem entusiasmats per agafar els personatges que porten amb nosaltres tres anys i juntar-los amb els nous que arriben».

«Sense desvetllar gaire, podem afirmar que en aquesta quarta temporada jugarem amb les expectatives, explicarem històries que experimentin amb el temps», ha assegurat Goldberg , qui ha afegit que serà «un viatge de l'aïllament a la comunitat». Chambliss, per la seva banda, ha afirmat en l'entrevista que una bona part de la trama de la temporada es desenvolupa a Texas i que han decidit jugar amb l'estructura narrativa «perquè els espectadors de la sèrie no sàpiguen per on va la sèrie en cada moment. A més de fer sentir a l'audiència les mateixes sensacions que els protagonistes enmig d'un apocalipsi zombie».