Calonge arregla l'antic local de la ràdio per fer-hi un espai per a classes i xerrades

L'Ajuntament de Calonge de Segarra ha iniciat aquest juliol les obres de reforma de l'edifici el Forn, fins ara el local on s'ubicava l'emissora radiofònica Ràdio Altiplà, situat al nucli de Dusfort. Aquest espai ha de ser destinat en el futur a activitats del poble, com ara classes de gimnàstica, cursos de cuina, xerrades, tallers o formacions.

L'edifici s'anomenarà el Forn perquè antigament hi havia hagut un forn de pa en aquest emplaçament. Amb aquest nom també es distingirà el local el Forn del local social de Dusfort, i així es podran evitar confusions entre ambdós edificis.

Les obres de condicionament de l'edifici consisteixen en la impermeabilització de la paret que limita al pati d'un veí per evitar la filtració de les aigües pluvials, la construcció d'un lavabo adaptat, la renovació de l'enllumenat, de la instal·lació elèctrica i dels tancaments, la col·locació de paviment de parquet, la dotació de mobiliari nou (cuina, armaris, miralls per les classes de gimnàstica, etc.), la instal·lació de calefacció i climatització, i l'arranjament de la façana de l'edifici.

Les obres d'acondicionament del local estan finançades per la Diputació de Barcelona i per fons propis de l'Ajuntament de Calonge de Segarra.