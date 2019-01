Les obres a l'eix principal d'Olesa afecten el trànsit, el bus urbà i el de Barcelona

Les obres de remodelació de l'avinguda de Francesc Macià d'Olesa de Montserrat comportaran canvis en el trànsit viari de la població, tant pel que fa als vehicles privats com als serveis de bus de les diferents línies que operen a Olesa, segons han explicat fonts del mateix consistori.

Les modificacions de les línies de transports de Transports Generals d'Olesa (TGO) es posen en pràctica a partir d'avui, tot i que els usuaris del bus veuran que les obres pròpiament encara no han començat o no són visibles. En el cas de la línia que opera Monbus (cap a Manresa i Barcelona) els canvis es produiran a partir del dia 15 de gener.

Fonts municipals han explicat que el tram d'avinguda de Francesc Macià afectat per les obres és el comprès entre el carrer Mallorca i Jacint Verdaguer, així com els laterals del Mercat Municipal. En tot aquest tram afectat s'anul·la un dels sentits de circulació, i queda només obert el sentit en direcció als Closos. En la resta de l'avinguda es manté els dos sentits de la circulació.

En una part de l'avinguda, en sentit a la carretera BV-1201 (car-retera de les Carpes), no s'hi podrà circular, i el trànsit de vehicles es preveu que quedi repartit en diferents itineraris alternatius d'accés a la zona de l'Eixample (que es poden consultar als documents adjunts).

Transports Generals d'Olesa (TGO) té quatre línies operant a Olesa de Montserrat que es veuran afectades, principalment, perquè la parada de bus que hi ha a la plaça de l'Oli (per l'avinguda Francesc Macià) per a les línies M1 (Olesa-Terrassa-Bellaterra), M2 (bus urbà) i M4 (Olesa-Santa Maria de Vilalba-Martorell) queda inclosa en la zona d'afectació per obres. En ser aquest tram sentit únic de circulació en direcció als Closos, aquesta parada només es farà servir per descarregar passatgers de les diferents línies de TGO. La càrrega dels passatgers es farà a la nova parada creada al car-rer d'Anselm Clavé, 109 (just davant la secretaria de La Passió). Pel que fa a la línia M3 (Olesa-Esparreguera), s'anul·la la parada ubicada a la rotonda d'entrada a la carretera de les Carpes.

La línia de Manresa-Olesa-Barcelona que opera Monbus canviarà el seu itinerari i ubicació de les parades. La parada de la rotonda dels Closos es traslladarà al primer quart de rotonda (al cantó del pàrquing del Maxi DIA), i la ubicada a la plaça de Catalunya s'anul·la i es trasllada al carrer de Colom, en el tram comprès entre els carrers Mallorca i Alfons Sala.